Mbaye Leye avant Union-Standard : "Une équipe historique qui nous attend de pied ferme"

Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège affrontera l'Union Saint-Gilloise lors de la sixième journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye ne pourra pas compter sur tout le monde pour le déplacement à l'Union Saint-Gilloise. "Un petit doute à propos de Kostas Laifis qui souffre d'une petite pointe au quadriceps et qui sera testé demain matin. Jackson Muleka est encore blessé aux ischios et passera d'ailleurs la trêve internationale à Liège. J'espère qu'il sera prêt pour le match à Seraing le 12 septembre prochain. La bonne nouvelle de l'infirmerie concerne Merveille Bokadi, il recommence à courir avec l'aval du chirurgien", a confié le T1 des Rouches en conférence de presse.

Ce samedi soir, le Standard de Liège se déplacera au Parc Duden pour y affronter l'Union Saint-Gilloise. Après deux victoires à l'extérieur, les Rouches veulent faire la passe de trois. "Nous allons affronter une équipe historique qui nous attend de pied ferme et que nous connaissons un peu mieux depuis notre joute amicale. Une équipe bien organisée avec de bons joueurs comme Lapoussin, Teuma et le duo Vanzeir-Undav. Il ne faut surtout pas leur laisser de l'espace dans notre dos, c'est leur point fort. Les deux attaquants unionistes, très complices sur le terrain, sont dangereux lors des reconversions offensives. Il faudra être attentif et être prêt à courir. Le Club de Bruges s'y est imposé en marquant à la 85ème minute", a conclu le technicien sénégalais.