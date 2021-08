Montpellier sur le point de perdre... son duo d'attaque

Voilà qui agiterait la fin de mercato du côté de l'Hérault.

Sur le départ et courtisé par l’Olympique de Marseille et Nice, l’attaquant Andy Delort (29 ans, 3 matchs et 2 buts en L1 cette saison) n’a pas pris part à l’entraînement collectif de Montpellier ce vendredi, révèle RMC Sport en précisant que l’international algérien s’est entraîné en salle.

Selon la même source, le club héraultais décidera à la veille du déplacement programmé dimanche (17h05) à Lille si le Fennec et son compère de l’attaque Gaëtan Laborde (27 ans, 3 matchs et 2 buts en L1 cette saison), notamment dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, prendront part à la rencontre. Sans doute le signe que leur transfert se précise…