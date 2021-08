La Juventus ne prévoit pas d'offre pour Eden Hazard !

C'est le "gourou" du mercato, Fabrizio Romano, qui a désamorcé la rumeur : selon lui, l'arrivée de Moise Kean à la Juventus aurait écarté toute possibilité d'offre de la part de la Vieille Dame pour Eden Hazard ou pour Pierre-Emerick Aubameyang. Il n'y aurait d'ailleurs eu "aucun contact" entre les clubs.

After Moise Kean signing secured, Juventus are not planning for any move for Eden Hazard or Pierre Aubameyang. No contacts with Real or Arsenal. ⚪️🚫 #Juventus #RealMadrid



Juventus will now focus on Paulo Dybala contract extension [expiring in June 2022] - all parties confident.