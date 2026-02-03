OFFICIEL : un ancien talent d'Anderlecht fait son retour en Belgique

Michée Ndembi est officiellement un joueur du KVC Westerlo. Le défenseur central a été officialisé ce lundi, lors de la dernière journée du mercato hivernal.

Ndembi arrive en provenance de Benfica, où il évoluait depuis 2023 après avoir été formé à Anderlecht. Le jeune Bruxellois (18 ans) a signé à Westerlo un contrat de trois ans et demi et devra s’imposer comme une valeur sûre de l’arrière-garde de KVC Westerlo.



Clinton Nsiala a aussi rejoint le club sous la forme d'un prêt. Le joueur arrive en provenance des Rangers.

Dans le même temps, Kyan Vaesen a également quitté Westerlo. L’attaquant de 24 ans rejoint OHL, où il a signé un contrat de trois ans et demi.

Kyan Vaesen a disputé 118 matchs sous les couleurs des Campinois, inscrivant seize buts et délivrant onze passes décisives. Cette saison, il n’a toutefois jamais été titularisé.

Le contrat de Jan Bernat a également été résilié. Le milieu de terrain slovaque de 25 ans n’a pas joué cette saison et ne faisait plus partie des plans de Westerlo.



Avec ces mouvements, Westerlo clôture une période de transferts chargée. Le club a enregistré l’arrivée de sept nouveaux joueurs et le départ de cinq autres, bouclant ainsi définitivement son effectif pour la saison.