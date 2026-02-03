Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?

Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?

Nicolás Frutos semble bel et bien être en passe de devenir le nouveau directeur sportif du Sporting de Charleroi.

Dans l’émission La Tribune ce lundi, l’information a été confirmée. L’Argentin semble plus que jamais se diriger vers un départ de la RAAL La Louvière, où il est directeur du football, pour rejoindre le voisin du Sporting de Charleroi.

Frédéric Waseige est surpris de cette information : "C’est quelqu’un avec plein de bonnes idées, c’est un peu surprenant puisqu’on pensait que cela se passait bien à La Louvière. C’est une bonne pioche, l’avenir nous dira s’il pourra travailler comme il le souhaite à Charleroi."

Depuis quelque temps, Mehdi Bayat réfléchit à l’idée d’intégrer un nouvel homme fort, capable de prendre les décisions au Sporting de Charleroi. Le Franco-Iranien reste perçu comme le véritable chef d’orchestre du club.

Le Sporting de Charleroi n’a actuellement pas de directeur sportif. Nicolás Frutos semble donc en bonne voie pour endosser ce rôle très important. 

Un nouveau coup dur pour la RAAL La Louvière... 

Lire aussi… Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !
Après le départ de David Verwilghen vers Anderlecht, ce serait une nouvelle perte importante pour les Loups. Cela serait évidemment difficile à avaler côté louviérois.

