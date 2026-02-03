OFFICIEL : La Gantoise recrute une ancienne révélation du championnat

OFFICIEL : La Gantoise recrute une ancienne révélation du championnat
Photo: © photonews
La Gantoise a officialisé ce lundi, en toute fin de mercato, la signature d'un nouveau Japonais, Daiki Hashioka. L'arrière gauche arrive en provenance du Slavia Prague sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'en fin de saison.

Daiki Hashioka connaît bien la Belgique puisqu'il a déjà évolué sous les couleurs de Saint-Trond, d'abord sous la forme d'un prêt à partir de fin janvier 2021 avant de signer un contrat définitif avec les Canaris début janvier 2022.

Après ce passage à Saint-Trond, il était parti direction l'Angleterre pour rejoindre Luton Town (qui évoluait en Premier League) en janvier 2024, puis le Slavia Prague à l'été 2025. Dans une situation compliquée avec le club tchèque, il était à la recherche d'un nouveau défi.

Cette saison, il a pris part à un total de 14 rencontres pour seulement 493 minutes jouées. Il a notamment pu gagner de l'expérience en disputant des minutes en Ligue des champions contre Bodø/Glimt, l'Inter, Arsenal et Pafos. 

Rik De Mil s'est exprimé à propos de Daiki Hashioka

Le coach gantois Rik De Mil croit évidemment en la nouvelle recrue des Buffalos : "Le fait que Daiki connaisse le championnat belge et ait déjà joué en Premier League est évidemment un avantage, mais il est tout aussi important que sa mentalité corresponde à notre groupe. Il a une personnalité positive et c’est un travailleur acharné."

Kjeld Fort, le directeur général, a également expliqué ce choix : "Hashioka est un renfort défensif. Il a non seulement de l’expérience en Belgique, mais aussi à un niveau plus élevé. Les joueurs japonais ont souvent une très bonne mentalité, et c’est également le cas de Daiki. Il est discipliné et apporte stabilité et fiabilité."

