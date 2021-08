Giroud et Milan s'imposent largement, la Roma de Mourinho suit le pas

Les deux équipes ont signé un six sur six et sont dans le peloton de tête.

Ce dimanche, le Milan AC d'Alexis Saelemaekers (titulaire) recevait Cagliari pour le compte de cette deuxième journée de Serie A et Olivier Giroud s'est mis en évidence. C'est pourtant Tonali qui ouvre le score pour les locaux, avant que Deiola n'égalise quelques minutes plus tard. Leao redonne l'avance aux Milanais (17', 2-1) avant que Giroud ne signe son premier doublé en Serie A aux 24' et 43' minutes (4-1). Dans l'autre match de la soirée, la roma de José Mourinho s'est imposée en déplacement à Salernitana. Les buts ont été marqués par Pellegrini (2X) et Mkhitaryan et Carles Perez (0-3). Les deux équipes ont six points sur six, comme Naples, la Lazio et l'Inter.