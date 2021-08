Les supporters de Charleroi ont élu leur joueur du mois

Anass Zaroury (20 ans), auteur de 2 buts en 4 matchs de championnat depuis le début du mois d'août, est le premier Zèbre du mois cette saison au Sporting Charleroi. Une belle récompense pour la nouvelle recrue carolo, qui a fait ses débuts cet été après avoir été acheté en janvier dernier et prêté à Lommel pour la seconde partie de saison.

💎 Le premier trophée de la saison est pour Anass ! Il est votre Player of The Month powered by @unibetbelgium pour le mois de juillet ! ⚡️#RCSC #POTM #BravoAnass pic.twitter.com/KAjBA0m1L9