Officiel : deux nouvelles recrues du côté de Virton

Le club gaumais a effectué ses emplettes du côté de l'Italie et poursuit la construction de son noyau.

Deux nouvelles arrivées ont été actées du côté de Virton. Amine Ghazoini et Ibrahim Karamoko ont été prêtés au club gaumais. Le premier est un latéral droit arrivant en provenance d'Ascoli, club de Serie B. Le second est un milieu de terrain évoluant du côté de Torino et qui a notamment effectué sa formation à Lille et au Chievo Verone.