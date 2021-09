Joueurs anglais victimes de racisme en Hongrie, la FIFA hause le ton : "Des sanctions appropriées seront prises"

La FIFA a promis de prendre des sanctions appropriées suite au comportement à caractère raciste de certains supporters hongrois, hier soir à Budapest.

Raheem Sterling et Jude Bellingham ont notamment été les cibles d'une partie des supporters hongrois.

La presse anglaise n'a pas beaucoup parlé de la victoire 0-4 de l'Angleterre, mais plutôt du comportement des supporters hongrois : avant le coup d'envoi, les joueurs anglais qui se sont agenouillés ont été hués. Ensuite, plusieurs objets ont été jetés vers Sterling lorsqu'il a célébré son but.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait exhorté la FIFA à prendre des mesures strictes via un message diffusé sur son compte Twitter, ce que la Fédération promet de faire : "Avant toute chose, la FIFA rejette fermement toute forme de racisme et de violence et a une position très claire de tolérance zéro pour de tels comportements dans le football", peut-on lire dans une déclaration. "La FIFA prendra les mesures appropriées une fois que les rapports de match auront été remis."

It is completely unacceptable that @England players were racially abused in Hungary last night.



I urge @FIFAcom to take strong action against those responsible to ensure that this kind of disgraceful behaviour is eradicated from the game for good.