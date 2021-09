AmSud : l'Argentine et le Brésil vainqueurs, Messi a joué 90 minutes

Les qualifications pour le Mondial 2022 suivent leur cours en Amérique du Sud et les deux géants du continent l'ont emporté cette nuit à l'extérieur.

Lionel Messi était titulaire, comme annoncé par Lionel Scaloni, lors du déplacement de l'Argentine au Venezuela. Si la Pulga n'a pas marqué ou délivré d'assist, c'est bien Messi qui fera indirectement tourner le match : à la 32e minute de jeu, le Vénézuelien Luis Martinez le tacle violemment et est exclu, tandis que le néo-Parisien reste au sol.

Messi pourra finalement terminer la rencontre, et l'Argentine l'emportera facilement : Lautaro Martinez ouvre le score juste avant la pause, tandis que Joaquin et Angel Correa feront 0-2 et 0-3 aux 71e et 74e minute. Soteldo sauvera l'honneur du Venezuela à la 94e sur penalty. L'Albiceleste est deuxième du groupe qualificatif avec 15 points.

Victoire du Brésil, l'Uruguay accroché

Le Brésil pouvait de son côté compter sur Neymar, titulaire au Chili. C'est cependant le vétéran de Flamengo Everton Ribeiro (32 ans), rappelé suite aux absences de nombreux joueurs retenus par leur club en Europe, qui a fait la différence à la 64e (0-1). Pour le reste, ce sera un match sud-américain typique - 8 cartons jaunes et beaucoup d'engagement. La Seleçao reste en tête de la zone CONMEBOL avec 7 victoires sur 7. Le Chili est 7e et en galère avec 6 points en 7 matchs.

L'Uruguay de son côté n'est que quatrième (les 5 premiers sont qualifiés) après son partage sur la pelouse du Pérou (1-1). La Celeste était notamment privée de Luis Suarez, qui s'est blessé juste avant la trêve internationale. De Arrascaeta (29e) répondra vite à l'ouverture du score péruvienne par Tapia (25e). Le Pérou est avant-dernier avec 5 points.

