🎥 Aleksandar Mitrovic en toute grande forme

La Serbie n'a pas fait dans le détail contre le Luxembourg, samedi soir, en éliminatoires de la Coupe du monde. Et c'est Aleksandar Mitrovic qui s'est encore imposé en homme du match. L'attaquant de Fulham avait ouvert le score et il a doublé la mise.

Le Serbe inscrit là ses sixième et septième buts (en six matchs) et il creuse l'écart en tête du classement des buteurs des éliminatoires: Burak Yilmaz et Romelu Lukaku pointent à la deuxième place avec quatre buts.

Serbia’s opening goal vs Luxembourg was beautiful



Alexander Mitrovic makes a nice run & gets in behind the defense perfectly to score but the pass was even better



Sergej Milinkovic-Savic delivers an accurate pass to Mitrovic



The vision, touch & weight on the ball was superb

🎯 pic.twitter.com/glGHBgS5u5