La Pro League officialise le retour au stade des supporters... Visiteurs !

Cette mesure prendra effet à partir du 10 septembre prochain, après la trêve internationale.

Dès le 10 septembre prochain, les supporters visiteurs seront de nouveau autorisés à intégrer les stades lors des rencontres de championnat en Belgique.

La nouvelle a été confirmée par la Pro League ce vendredi. Cette mesure sera donc effective dès la 7e journée de championnat à commencer par le match FC Bruges - Ostende en D1A et Deinze-Mouscron en D1B.

Ces supporters devront respecter des règles : venir en car via un club de supporters reconnu et ils devront présenter leur Covid Safe Ticket dans le bus et à l'arrivée au stade.