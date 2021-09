Le Portugal efface le Qatar, réduit à neuf, en amical

Les Portugais ont entretenu leur confiance, samedi soir, en match amical.

Après la victoire acquise sur le fil contre l'Irlande, mercredi soir, c'est un match amical qui attendait la Seleçao, samedi soir. Une rencontre à laquelle n'a pas participé Cristiano Ronaldo, qui sera suspendu mardi pour le prochain match officiel du Portugal et qui est rentré à Manchester.

Privés de leur superstar, les Portugais n'ont pas tremblé à Debrecen, où ils affrontaient le Qatar (1-3). André Silva et Otavio avaient fait la différence en deux minutes (23e et 25e). Et si le Qatar a réduit l'écart, via Hassan, à l'heure de jeu, Bruno Fernandes a enfoncé le clou sur penalty en fin de match. Un match que les Qataris ont terminé à neuf: le gardien Barsham a été exclu juste avant la pause, le défenseur Khoukhi dans les arrêts de jeu.

Deuxième de son groupe à égalité avec la Serbie (10 points), le Portugal reprendra le chemin des éliminatoires pour la Coupe du monde, mardi, avec un déplacement en Azerbaïdjan.