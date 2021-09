La formation carolo à l'honneur: "C'est un gros transfert par an"

Sur la page Facebook du club, Edward Still et Mehdi Bayat ont expliqué pourquoi la formation des jeunes était importante.

"On a beaucoup investi", déclare d'entrée Mehdi Bayat. Cela représente 2 millions par an. C'est avec fièreté, plaisir, joie pour ceux qui se sont battus depuis des années quand on a décidé avec le coach de donner leur chance au jeunes. On la donne, mais c'est aussi à eux de la saisir. On avait pris la décision de prendre 5 jeunes, les meilleurs, et de voir comment ça allait se passer".

Mehdi Bayat laisse alors la parole à Edward Still, qui revient sur ce début de saison: "Cette école de jeunes, c'est comme un gros transfert par année. Mais pour justifier cette politique, nous devons retrouver nos jeunes sur la pelouse et dans le vestiaire. Tout le monde sera gagnant. Pour un club et ses suppporters c'est une fièreté de retrouver des jeunes du club dans l'équipe. Alors oui nous en avons pris 5 dans le noyau, et comme ils étaient bons ils sont toujours là. Pour certains, comme Martin Wasinski, ça a été dur, surtout au début et il l'admettra. Mais la récompense est là: quand on a eu un blessé, et que Dorian est parti, nous n'avons pas hésite et il a joué. Nous commes bien partis, mais ils faut continuer".

La mise en place des jeunes à Charleroi, ce n'est donc que le début.