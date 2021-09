Brésil-Argentine arrêté: la FIFA réagit

La FIFA prend acte et va analyser les rapports officiels.

Interrompu après quelques minutes à peine, la rencontre, finalement non jouée, entre le Brésil et l'Argentine fait la une de l'actualité ce lundi. La FIFA a d'ailleurs tenu à réagir dans un communiqué publié ce lundi après-midi. L'instance internationale va désormais prendre le temps d'analyser les faits et les rapports en sa possession, avant de se prononcer.

"La FIFA regrette les scènes qui ont accompagné l'arrêt du match entre le Brésil et l'Argentine et qui ont privé des millions de fans d'une rencontre entre deux des plus importantes nations du foot. (...) Les rapports officiels ont été envoyés à la FIFA. Les instances compétentes vont pouvoir les analyser et une décision sera prise en temps voulu."