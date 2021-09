Didier Deschamps prend la défense d'Antoine Griezmann

Buteur avec réussite contre la Bosnie (1-1) mercredi dernier, le joueur de l'Atlético Madrid traverse une période difficile en équipe de France.

Interrogé sur la méforme de son attaquant Antoine Griezmann (30 ans, 95 sélections et 39 buts) qui n’a plus d’influence sur le jeu des Bleus, le sélectionneur Didier Deschamps a préféré souligner un autre aspect. "Son efficacité... Si il y a des exemples à prendre, c'est lui. Ça dépend aussi de son positionnement, il n'est pas toujours attaquant. Pour son efficacité par rapport aux nombres de ballons et aux situations, au prorata, c'est quelqu'un qui a une grande efficacité", a répondu le technicien français en conférence de presse avant d'évoquer la relation entre Griezmann et Karim Benzema.

"Ils ont cette relation technique. Karim est rentré dans une période où l’on a eu moins de situations offensives. Mais dans la complémentarité, je n'ai pas de souci là-dessus. Ce n'est pas que ces deux-là, ils sont dépendants de ce qu'il y a autour et derrière", a conclu le sélectionneur