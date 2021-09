La famille Gudjohnsen, buteurs de grand-père en père en fils

Andri Gudjohnsen a marqué son premier but pour l’Islande. À cinq minutes du terme, l’attaquant de 19 ans, qui a été formé au FC Barcelone et joue actuellement dans l’équipe B du Real Madrid, a permis à son pays d’obtenir un match nul 2-2 lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre la Macédoine du Nord.

En début de semaine, l’entraîneur national Arnar Vidarsson (ex-Lokeren et Cercle) a permis au jeune Gudjohnsen de faire ses débuts en le faisant entrer à la 79e minute contre la Roumanie (défaite 0-2). Le père Eidur est sorti de son rôle d’entraîneur adjoint et a embrassé son fils lorsqu’il est entré en jeu, ce qui a donné lieu à de belles images.

Dimanche, Andri est entré en jeu huit minutes avant la fin du match et quelques minutes plus tard, il a suivi les traces de son père Eidur (ex-Cercle et Club de Bruges) et de son grand-père Arnor (ex-Lokeren et Anderlecht) en inscrivant un but pour la sélection. Son grand-père a marqué 14 buts en 73 matches pour l’Islande, son père Eidur 26 buts en 88 matches.