L'Italie bat le record historique d'invincibilité !

L'Italie a battu un nouveau record. Contraints au nul contre la Suisse ce dimanche (0-0), les champions d'Europe ont assuré leur 36e match d'affilée sans défaite, réalisant la meilleure série de l'histoire du football.

La Squadra Azzura a battu le récord établi par l'Espagne (entre 2006 et 2009) et le Brésil (entre 1993 et 1996) qui avaient tous deux atteint la barre des 35 rencontres d'invincibilité. Pour l'Italie, la série avait débuté en 2018 avec sa victoire 0-1 face au Portugal.