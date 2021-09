🎥 Griezmann égale le record de Michel Platini, démonstration des Pays-Bas, le Danemark régale

Soirée de qualifications au menu, pour la Coupe du Monde 2022 avec quelques affiches et surtout beaucoup de buts.

France - Finlande

Après deux nuls consécutifs, la France a retrouvé le chemin de la victoire grâce à un doublé d'Antoine Griezmann, qui est entré dans l'histoire des buteurs de l'équipe de France après avoir inscrit ses 40e et 41e buts en Bleu, égalant ainsi le record de Michel Platini (41), derrière Olivier Giroud (46) et Thierry Henry (51).

GRIZZY | La France prend l'avantage grâce à ce superbe extérieur du pied d'Antoine Griezmann. ⚡ #FRAFIN pic.twitter.com/EPNcy9OfQJ — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 7, 2021

Pays-Bas - Turquie

Match fou pour le choc du froupe G. Les Oranjes entraient directement dans le match et Klaassen (1e) ouvrait le score après moins d'une minute de jeu, imité par Depay (16e, 38e sur penalty et 54e). Til (80e) puis Malen (90e) en fin de match enfonçaient le clou, avant que Under ne sauve l'honneur dans les arrêts de jeu.

Norvège - Gibraltar

Kristian Thorstvedt (Genk) montrait la voie à suivre aux siens (23e), avant de servir Haaland pour le 2-0 (27e). Le buteur de Dortmund triplait le score avant la pause (39e) avant que Styche ne réduise le score (43e). Après le repos, l'ancien Buffalo Sørloth (59e) plantait le 4e but norvégien.

Danemark - Israël

Les Danois et Joakim Mæhle (ex-Genk) ont corrigé Israël avec des réalisations de Poulsen (28e), Kjær (31e), Olsen (41e), Delaney (57e) et Cornelius (90e+1).

Azerbaïdjan - Portugal

Le Portugal enchaîne avec une nette victoire à Bakou malgré l'absence de Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva ouvrait le score (26e), suivi par un doublé de Diogo Jota (31e et 75e). Les Portugais prennent la tête du groupe A.

Russie - Malte

Smolov (1-0, 10e), Bakaev (2-0, 84e)

Croatie - Slovénie

Livaja (1-0, 33e), Pašalić (2-0, 66e)

Irlande - Serbie

S. Milinković-Savić (0-1, 20e), N. Milenković auto-but (1-1, 86e)

Bosnie-Herzégovine - Kazakhstan

Kuat (0-1, 51e), Pjanić (1-1, 74e), Menalo (2-1, 85e), Zainutdinov (2-2, 90e+5)

Autriche - Écosse

Dykes sur penalty (0-1, 30e)

Slovaquie - Chypre

Schranz (1-0, 54e), Koscelník (2-0, 77e)

Îles Féroé - Moldavie

Olsen (1-0, 68e), Vatnsdal (2-0, 71e), Milinceanu (2-1, 84e)

Monténégro - Lettonie 0-0