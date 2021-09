Franck Ribéry justifie le choix de son nouveau club : "Si je vivais pour l'argent, je ne serais pas ici"

Ce lundi, la Salernitana, promue en Serie A, a officialisé l'arrivée de Kaiser Franck.

Après deux saisons à la Fiorentina, Franck Ribéry a décidé de prolonger encore un peu plus son aventure italienne en rejoignant la Salernitana tout juste promue en Serie A. Un choix mûrement réfléchi qu'il a justifié en conférence de presse lors de sa présentation. "Je me sentais encore très bien et j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai une passion en moi, non seulement celle d'avoir envie de jouer au football mais aussi de pouvoir aider l'équipe. La passion des tifosi a beaucoup joué dans mon choix", a confié l'ex-international français.

L'ailier aura la lourde tâche d'être le leader et la star d'une équipe qui n'a plus goûté à la première division italienne depuis plus de vingt ans. "Comment est née cette idée de la Salernitana ? Mon agent m'en a parlé la première fois, et j'ai eu des contacts avec les dirigeants ensuite. J'ai senti l'envie du club de me prendre. Depuis Munich, j'ai aussi senti la passion des tifosi. C'était incroyable. Si je suis ici, c'est que j'ai toujours la motivation. Je veux encore tirer quelque chose de moi-même [...] Quand il n'y aura plus d'essence, je rentrerai à la maison. Mais ce n'est pas encore le moment. [...] Moi, je vis pour le football. Si je vivais pour l'argent, je ne serais pas ici", a conclu Ribéry.