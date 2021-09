🎥 Le top 3 de Romelu Lukaku avec les Diables

À l'occasion de sa centième cap, Romelu Lukaku revient sur trois buts qui ont marqué sa carrière internationale.

Pour l'application RBFA, Romelu Lukaku a dressé le top 3 de ses buts avec l'équipe nationale. Et c'est un but familial qui arrive en tête du hit parade de l'attaquant des Diables Rouges: son but inscrit en amical au Portugal, sur un centre de son frère Jordan.

Vient ensuite un autre but inscrit en match amical: c'était contre la Suède, juste avant le Mondial 2014, d'une frappe à distance "ce qui n'arrive pas souvent", estime Big Rom'. Enfin, le buteur de Chelsea complète son top 3 par le but qui avait permis à la Belgique d'arracher le partage contre la Grèce, en éliminatoires du Mondial 2018.