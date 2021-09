Fabrizio Romano annonce du mouvement pour Youri Tielemans l'été prochain

Et si Youri Tielemans disputait sa dernière saison à Leicester City ? Au vu de l'ampleur prise par le Diable Rouge, c'est une possibilité.

Youri Tielemans a encore deux ans de contrat à Leicester City, et tout le club espère que le Diable prolongera son bail. Pas forcément pour qu'il reste plus longtemps, mais bien pour pouvoir le vendre à prix d'or l'été prochain plutôt que de devoir le brader. Et d'après le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, qui a encore multiplié les prédictions vérifiées cet été (notamment dans les dossiers Messi et Ronaldo), Tielemans sera très suivi, et l'était déjà ces derniers mois.

Via sa chaîne YouTube, Romano a ainsi affirmé que Youri Tielemans aurait pu quitter Leicester City cet été mais a choisi de rester ; l'été prochain, cependant, il sera sur la liste de nombreux clubs, dont notamment le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United. Sans prolongation, un départ sera inévitable ; si les Foxes parvenaient à convaincre le Diable de prolonger (et il en était tout proche récemment), ils pourront espérer ... ou au moins faire monter les enchères.