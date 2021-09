Karim Benzema touché par l'accueil réservé à Lyon : "Une de mes plus belles émotions"

L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais faisait son retour dans un stade qu'il connait très bien.

Karim Benzema a fait son grand retour dans le stade de Lyon sous le maillot de l'équipe de France. Un moment incroyable pour l'ancien joueur de l'OL, accueilli comme il se doit par les supporters dans le stade.

"Je m'y attendais car moi et Lyon, c'est une histoire d'amour. Je suis très content et fier. Merci à tous les supporters, ils sont venus nombreux pour nous. C'est une de mes plus belles émotions ce soir, en plus il y a la victoire", a-t-il confié au micro de TF1.

"Quelle émotion de vivre ce match de qualification et cette victoire à la maison 69. Merci pour ce moment, merci pour votre confiance et merci pour la force que vous me donnez au quotidien. On lâche rien !!", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.