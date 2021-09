Toby Alderweireld a pris du rythme : "La défense a été critiquée ? C'est injuste"

Toby Alderweireld a été l'un des seuls joueurs à disputer l'intégralité des matchs lors de cette trêve internationale. Il avait besoin de rythme avant de débuter au Qatar.

Contrairement aux autres Diables, Toby Alderweireld, capitaine ce mercredi, n'a pas encore joué cette saison après avoir rejoint le Qatar. Sans surprise, il était donc titulaire. "Ça m'a fait du bien. L'important ce soir était de gagner et de pouvoir rentrer chez nous l'esprit tranquille", se contente-t-il de dire après la victoire belge contre la Biélorussie.

"On sait que la défense a été fort critiquée en Estonie, donc cette clean-sheet fait du bien. Mais notre défense a déjà prouvé qu'elle avait le niveau", relativise Alderweireld. Martinez avait aligné le même trio défensif qu'à Tallinn, et on ne peut pas dire qu'il ait été soumis à rude épreuve à Kazan. Le prochain test sera en Ligue des Nations. "Le match face à la Tchéquie était plus adapté que celui-ci pour nous y préparer, face à une équipe qui mettait la pression, et nous nous en sommes bien sortis", conclut le capitaine d'un soir. Bilan positif, à ses yeux, donc.