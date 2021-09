Coup dur pour l'AS Eupen

Les Pandas seront privés d'un atout offensif pour de longues semaines.

Mauvaise nouvelle pour l'AS Eupen et Julien Ngoy. L'ailier des Pandas s'était blessé à la cheville la semaine dernière contre Schalke 04 en amical. Et le verdict n'est pas favorable. Comme le rapporte Stefan Kramer dans les colonnes de l'Avenir, ses ligaments sont touchés et il sera absent quatre à six semaines.

Révélation de la saison dernière en Pro League, Julien Ngoy avait contribué à l'excellent début de saison des Pandas, deuxièmes après six journées, en inscrivant deux buts et en distillant un assist lors des six premières rencontres de la saison.