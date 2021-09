Georges Mikautadze de retour, Seraing s'en frotte les mains : "Il est incroyable et inarrêtable"

L'international géorgien a fait son grand retour au Pairay en cette toute fin de mercato estival.

Georges Mikautadze est revenu en terres sérésiennes pour le plus grand bonheur des pensionnaires du Pairay. "Son retour fait énormément de bien au groupe. Quand on voit ce qu'il a réalisé la saison dernière à Seraing, il peut soulager l'équipe à n'importe quel moment. Il marque comme il respire. Déjà lors du premier entraînement, il a été incroyable et a planté quatre buts. Il est inarrêtable. Il se sent bien à Seraing et connait déjà parfaitement le groupe et peut empiler autant de buts en D1A qu'en D1B", a confie Wagane Faye en conférence de presse.

© photonews

Même son de cloche auprès de Jordi Condom. "Il a le sens du but et je suis content de son arrivée. Il va nous aider beaucoup, c'est sûr. Il est prêt et fit à 100%. Il vient d'ailleurs de jouer avec la Géorgie contre l'Espagne", a expliqué le T1 des Métallos.