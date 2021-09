Match à six points pour Peter Maes et le Beerschot : "Pas préoccupé par ma situation"

Le coach du Beerschot est sous pression après son début de saison catastrophique.

Avec 1 point sur 18, le Beerschot est lanterne rouge et Peter Maes un coach menacé après ce début de saison cauchemardesque.

L'entraîneur s'apprête à jouer un match à six points contre son ancien club STVV : "En raison de notre mauvais départ, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point le match de lundi contre STVV sera important. Le fait que ce soit contre mon ancienne équipe rend peut-être la chose encore plus spectaculaire. Mais au final, c'est un match comme un autre", a déclaré Maes à Het Nieuwsblad.

Ce dernier avoue ne pas s'inquiéter d'un éventuel licenciement : "Nous ne nous attendions bien sûr pas à ce 1 sur 18. Nous savions que nous avions un programme difficile, mais nous avions compté sur plus de points. Les circonstances n'ont pas toujours été favorables, mais nous ne voulons pas chercher d'excuses. Nous ne pouvons pas nous contenter de ce seul point. Nous ne nous attendons pas à ce que cela se passe mal contre STVV. Je ne m'inquiète pas non plus de ma propre situation."