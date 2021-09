Wouter Vrancken ne comprend pas : "C'est scandaleux, ce qui s'est passé"

On avait rarement vu tel décalage entre une première et une seconde période ce dimanche à Anderlecht. Wouter Vrancken n'en revenait pas non plus : "C'est incroyable".

Le KV Malines était meilleur que le RSCA en première période, même Vincent Kompany le reconnaissait aisément après la rencontre. Mais ce sont des équipes bien différentes qui sont remontées sur la pelouse après les vestiaires. "Kompany m'a dit la même chose après le match, que nous étions meilleurs dans tous les aspects du match", lance l'entraîneur malinois Wouter Vrancken. "Pression, seconds ballons, présence physique, courses, c'était excellent. Il manquait juste l'efficacité, le 1-1 était flatteur pour eux. Puis ...". Puis, la catastrophe pour Malines. "Nous avions dit trois choses à la pause : rester secs au duel, faire attention aux centres, et continuer à faire les efforts. C'est tout ce qui s'est mal passé. C'est vraiment un scandale, ce qui s'est passé. Se retrouver menés 4-1 après un quart d'heure dans la seconde période ...", se lamente Vrancken. "Nous n'avons gagné aucun duel. Et quand tu donnes autant d'espaces à Anderlecht...".