Les Diables Rouges ont relancé Jason Denayer

Si les coachs ont plutôt tendance à regretter le temps de jeu de leurs poulains avec leurs équipes nationales, les trêves internationales peuvent aussi remettre certains joueurs sur la bonne voie. Comme ça a été le cas pour Jason Denayer, excellent avec Lyon dimanche soir.

Blessé, puis pas encore tout à fait prêt, Jason Denayer avait dû se contenter de 16 petites minutes de jeu lors des quatre premiers matchs de la saison de l'Olympique Lyonnais. Il était donc sur la phase ascendante en rejoignant les Diables Rouges et il a profité à fond du triptyque de septembre.

Peter Bosz: "Très content qu'il ait joué avec les Diables"

Comme Toby Alderweireld (le seul autre Diable Rouge dans le cas), il a disputé les 270 minutes des trois rencontres de l'équipe nationale. Et son coach s'en était réjoui en fin de semaine dernière. "Je suis très content, il a joué trois fois nonante minutes et c'est vraiment super. Ça va nous aider et ça va l'aider lui aussi", estimait Peter Bosz, avant le week-end.

Une sortie de haut vol

Le coach de l'Olympique Lyonnais ne croyait sans doute pas si bien dire. Dimanche soir, contre Strasbourg, Jason Denayer a retrouvé sa place dans l'axe de la défense aux côtés de Sinaly Diomandé et il a livré une partition irréprochable. Très bon derrière, Jason Denayer a, aussi, été présent offensivement en inscrivant son premier but de la saison. Un bonheur qu'il n'avait plus connu en Ligue 1 depuis début janvier.

Une semaine chargée

Idéal pour lancer une saison qui avait eu du mal à décoller? Le Diable rouge aura l'occasion de confirmer, au vu du programme chargé qui attend les Gones: un déplacement chez les Rangers, jeudi en Europa League, et un choc en Ligue 1, dimanche prochain, contre le PSG qui caracole déjà en tête du championnat avec cinq victoires en autant de matchs.