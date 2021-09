L'heure du réveil a sonné pour la Juve

Après un mauvais début de saison, les hommes de Massimiliano Allegri doivent se ressaisir.

Une chose est sûre, le départ de Cristiano Ronaldo a fait très mal à la Juventus. La Vieille Dame vit un début de saison catastrophique. 1/9 et déjà cinq buts encaissés en trois rencontres pour les hommes de Massimiliano Allegri qui comptent déjà huit points de retard sur la première place co-détenue par l'AS Roma, Naples et l'AC Milan. Les résultats ne sont pas là, le contenu proposé est médiocre, et Allegri en est le premier conscient. "Nous sommes tous responsables. Et dans ces moments, nous avons besoin d'encore plus de sens des responsabilités. Nous devons nous améliorer dans beaucoup de choses, même dans la gestion des moments du match et faire attention aux petits détails qui font la différence."

Ce soir, la Juventus a l'occasion d'enfin acquérir sa première victoire de la saison et de bien lancer sa campagne de Ligue des Champions en déplacement à Malmö. Dans le groupe, on remarque les absences majeures de Chiesa et de Bernardeschi. À noter, en revanche, le retour des internationaux sud-américains, laissés au repos lors de la défaite 2-1 à Naples après être rentrés tardivement de leur rassemblement en sélection. L'Argentin Paulo Dybala, le Colombien Juan Cuadrado, les Brésiliens Danilo et Alex Sandro, et l'Uruguayen Rodrigo Bentancur sont ainsi disponibles pour les débuts de la Vecchia Signora en LDC.

Selon la Gazzetta Dello Sport, voici la composition probable de la Juventus pour le déplacement à Malmö : Szczesny - Danilo - Bonucci - De Ligt - Alex Sandro - Cuadrado - Bentancur - Locatelli - Rabiot - Dybala - Morata

Les hommes de Massimiliano Allegri pourront-ils enfin lancer leur saison ce soir ou vont-ils connaître une quatrième rencontre consécutive sans victoire? Réponse ce soir un petit peu avant 23 heures.