Liga : Getafe se fait enfoncer par Elche, le Betis arrache la victoire

Alors que le Bétis se déplacera, ce lundi à 22 heures, sur la pelouse de Grenade en clôture de la quatrième journée de Liga, Getafe recevait Elche à 20 heures.

Getafe-Elche 0-1

Auteurs d'un début de saison catastrophique avec trois défaites en autant de rencontres, les hommes de Michel devaient relever la tête face à Elche. Les Franjiverdes étaient eux-aussi à la recherche de leur première victoire cette saison après deux nuls obtenus face à Séville (1-1) et l'Athletic Bilbao (0-0) et une défaite concédée sur la pelouse de Atlético de Madrid (0-1).

Dans une rencontre relativement équilibrée, les locaux se feront surprendre peu après l'heure de jeu sur une réalisation de Lucas Perez (69e), 0-1. Le score ne bougera plus. Getafe, vaincu une quatrième fois d'affilée, est désormais 19ème de Liga. De son côté, Elche décroche sa première victoire de l'année et remonte à la 9ème place.

Grenade-Betis 1-2

Les visiteurs ouvriront la marque via Rodri juste avant la pause (45e+2), 0-1. Les locaux égaliseront peu après l'heure de jeu grâce à une réalisation de Luis Suarez (66e), 1-1. Alors que l'on se dirigeait vers un partage, les Andalous inscriront le but victorieux en toute fin de rencontre via Canales (89e), 1-2.

Une belle opération au classement pour le Betis qui remonte de 6 places pour intégrer le top 10 (9e avec 5 points). Grenade, avec 2 petits points, flirte avec la zone rouge (17e).