Marquinhos et la pression de la victoire en C1: "Je laisse les journalistes parler"

Le capitaine du PSG sait que son équipe est attendue au tournant en Ligue des Champions.

Avant le début de la phase de groupes en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se retrouve considéré comme l'un des grands favoris de la compétition. Devant les médias ce mardi, le défenseur central parisien Marquinhos (27 ans) a relativisé la pression sur le club de la capitale.

"La pression, on la connaît tous les ans, surtout quand tu joues au PSG, ça va avec. Depuis tout petit, je vois le foot comme ça. C’est vrai qu’avec le groupe qu’on a, les gens vont parler encore plus et vouloir regarder nos matchs. Mais ça fait plaisir d’avoir des joueurs comme ça, tant mieux pour nous, il n’y a pas de pression en plus mais que du positif. (...) Paris l'équipe à battre ? C’est sûr qu’on fait partie des meilleures équipes mais je laisse les gens parler, je ne vais pas dire que le PSG est la meilleure équipe du monde ou l’équipe à battre, je laisse les journalistes et les supporters dire ça", a calmé le Brésilien avant le déplacement à Bruges mercredi.