Wesley est revenu sur sa grave blessure : "J'ai dû réapprendre à marcher"

Le Brésilien s'était occasionné une rupture des ligaments croisés en janvier 2020 suite à un tacle très dangereux du défenseur de Burnley Ben Mee.

On peut le dire, Wesley revient de loin. De retour du côté du Club de Bruges pour se refaire une santé, le Brésilien avait effectué de bons débuts en Premier League avant d'être victime en janvier 2020 d'une rupture des ligaments croisés suite à un tacle dangereux de Ben Mee, défenseur de Burnley. L'attaquant a dû travailler plus d'un an avant de pouvoir retrouver les terrains.

"J'ai dû réapprendre à marcher. Cela a été la période la plus dure de ma vie mais ma femme Izadora m'a soutenu au quotidien. Cette blessure, ce n'était pas un accident. Il est arrivé comme un fou sur moi et il n'est jamais venu s'excuser. Maintenant, c'est une chose du passée, mais cette blessure aurait pu signifier la fin de ma carrière."