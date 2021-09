L'arbitre de Dynamo Kiev-Benfica s'emmêle les pinceaux et commet une boulette

Anthony Taylor s'est trompé en fin de rencontre en attribuant un carton rouge à un joueur qu’il pensait avoir déjà averti. En effet, l’arbitre anglais s’est un peu emmêlé les pinceaux à la 82e minute de la rencontre en infligeant un carton jaune au milieu de terrain ukrainien, Denys Garmash, avant de brandir le rouge, devant les yeux incrédules du joueur du Dynamo Kiev.

Après quelques secondes de discussion avec le joueur, il s’est ainsi rendu compte de son erreur et a annulé l’expulsion de l’international ukrainien.

Dynamo Kyiv's Denys Garmash was shown a second yellow card and then a red by referee Anthony Taylor.



The problem? He was never booked in the first place.



#bbcfootball