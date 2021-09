Mark van Bommel fier des siens : "C'est un très bon résultat"

Wolfsburg, réduit à dix à l'heure de jeu, a partagé l'enjeu à Lille (0-0) ce mardi lors de la première journée de la Ligue des champions.

"Dès le début, Lille s'est positionné très bas et essayé de jouer en contres, ils ont des bons joueurs pour évoluer de cette manière. Nous avons eu beaucoup de possession en première période, mais nous avons eu du mal à avancer vers leur but et nous n'avons pas réussi à produire beaucoup de choses. Si on ne peut pas gagner, il faut essayer de faire match nul. On a été réduit à dix pendant 35 minutes, et c'est un très bon résultat", a lâché Mark van Bommel à l'issue de la rencontre dans des propos relayés par L'Équipe.

"Ce n'est pas facile de jouer contre Lille, et il faut féliciter notre gardien. J'ai vu Brooks (expulsé pour deux jaunes), on a parlé, il ne doit pas s'excuser, car cela peut arriver. Mais naturellement, il doit faire attention, que cela n'arrive pas trop souvent. (Sur le but refusé à David, le ballon étant sorti en touche) C'est très difficile pour l'arbitre, mais de là où j'étais, j'ai vu que le ballon était dehors", a conclu l'entraîneur de Wolfsburg.