Sébastien Haller savoure: "J'ai vécu un rêve"

Quatre buts et le titre d'homme du match: de quoi tout simplement être heureux pour sa toute première en Ligue des Champions.

Pour le premier match de sa carrière en Ligue des Champions, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam Sébastien Haller (27 ans, 1 match et 4 buts en LdC cette saison) a réalisé une performance XXL avec 4 buts face au Sporting Portugal (5-1) mercredi. Sur un nuage, l'international ivoirien a savouré cette prestation au micro de beIN Sports.

"Oui, j'ai vécu un rêve ce mercredi, c'était vraiment le match de ma carrière ! J'ai attendu de jouer dans une telle compétition toute ma vie, et dans le premier match que je joue en Ligue des Champions, je marque 4 buts et je suis nommé homme du match. Je ne pouvais pas espérer mieux, je me sens tellement bien", a apprécié l'ancien joueur de l'AJ Auxerre, avec un grand sourire.