Joachim Van Damme est vraiment de retour : "C'était une décision du club et j'ai exécuté ma sanction"

Le chaînon manquant, le leader : des termes qui décrivent bien la valeur de Joachim Van Damme au KaVé.

Il n'était donc pas prévu que Joachim Van Damme joue l'intégralité du match contre OHL. "Honnêtement, non. Il est difficile d'être d'accord sur ce point. Il faut regarder le déroulement du match. Après une si longue absence, j'étais motivé et désireux de me montrer. J'ai joué sur mes points forts", a expliqué le médian en conférence de presse;

Après cette gifle à Anderlecht (7-2), est-ce que c'était aussi aux joueurs expérimentés comme lui de lancer la révolte ? "Je pense que oui. Quand on reçoit une telle raclée et aussi la façon dont elle est douloureuse, il faut réagir en groupe. Quand on gagne, l'ambiance est toujours bonne. Après un tel résultat, il faut être capable de se relever et de rassembler ses esprits. Nous avons essayé de rectifier le tir avec beaucoup d'énergie et de maturité et nous voulions donner quelque chose en retour au public et au personnel technique."

Des regrets ? Bwah, les regrets...

Pour Van Damme, les derniers mois ont été des montagnes russes. "J'ai été blessé pendant très longtemps. Puis d'autres choses sont arrivées. Le club, l'entraîneur et moi-même avons mis cela derrière nous." Van Damme a-t-il des regrets ? "Bwah, des regrets... Tout a été discuté. Je suis ici depuis un certain temps. Le club me connaît et je connais le club."

La période en équipe B a dû être difficile pour un joueur de son statut, n'est-ce pas ? "Je suis dans d'autres eaux que celles de noyau B depuis une quinzaine de jours. Je ne dirai pas si cette sanction était bonne ou mauvaise. C'était une décision du club et j'ai exécuté ma sanction. Nous avons recommencé avec une ardoise propre. Je n'ai de rancune envers personne."