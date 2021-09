Serie A : Naples dicte sa loi à l'Udinese

Grâce à leur 12 sur 12, les Napolitains sont les nouveaux leaders de Serie A.

Début de saison on ne peut plus parfait pour Napoli en Serie A. Les hommes de Luciano Spaletti ont assuré leur quatrième victoire en autant de rencontres contre l'Udinese ce lundi. Les Partonopei sont allés s'imposer sur le score net et sans bavure de 0-4.

Victor Osimhen s'est chargé d'ouvrir le score à la 24e minute avant que Rrahmani ne double la mise onze minutes plus tard. En début de seconde période, Koulibaly mettait Naples définitivement à l'abri avant que Lozano n'enfonce le clou à la 84e.

Au classement, les Napolitains sont désormais seuls leaders de la Serie A grâce à leur 12 sur 12. L'Inter et l'AC Milan suivent de près avec dix unités.