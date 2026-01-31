Un jeune joueur d'Anderlecht va rejoindre l'Italie

Jarne Flies s'apprête à quitter le RSCA. Le milieu de terrain de 19 ans est sur le point de rejoindre Lecce, actuellement 17e de Serie A.

Jarne Flies joue à Anderlecht depuis 2015 et faisait partie du noyau du RSCA Futures depuis l'été 2024. Cette saison, il a disputé 11 matchs de Challenger Pro League et deux matches en Premier League International Cup.

Flies était vu comme un talentueux prometteur à Neerpede, sans être un crack absolu. En 2024, il signait même un nouveau contrat jusqu'en 2027, à l'âge de 17 ans. Mais le jeune milieu central est sorti du noyau U23 cette année, n'ayant plus joué depuis décembre.

Selon le journaliste italien Lorenzo Lepore, Jarne Flies va désormais quitter la Belgique et signer en Serie A, à l'US Lecce, 17e du championnat. Il ne devrait initialement pas intégrer l'équipe A mais la Primavera. Anderlecht devrait toucher une petite somme pour son joueur.

Jarne Flies vu par Hemmersam

Jarne Flies est décrit comme un milieu central typique de Neerpede, fort techniquement et capable d'amener du danger devant. "C'est un joueur box-to-box naturel, avec de la créativité et de la personnalité", avait déclaré Mikkel Hemmersam, ancien directeur du centre de formation, au moment de sa prolongation.

Formé au RSCA toute sa carrière, Jarne Flies était également international belge U19 (6 caps). Il est le fils de Thierry Flies, un attaquant qu'on a notamment connu au RAEC Mons en 2000-2001 et qui avait inscrit 12 buts en 35 matchs pour les Dragons.



