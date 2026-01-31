Westerlo renoue avec la victoire, Zulte Waregem reste en difficulté

Duel de bas de classement entre le KVC Westerlo et Zulte Waregem. Les Campinois ont remporté leur première victoire de l'année.

Les deux clubs ont le même objectif en ce moment : s'éloigner le plus vite possible de la zone rouge, qui n'est qu'à quelques points.

Et l'année 2026 se passait jusque là moyennement bien pour Westerlo, qui n'avait pas encore gagné. Zulte Waregem était dans une meilleure forme, ayant battu Genk il y a deux semaines.

C'est cependant Westerlo qui est revenu du Gaverbeek avec les trois points (0-1), se contentant d'un but signé Nacho Ferri à la 18e minute de jeu. L'Espagnol, en grande forme, inscrivait là son 7e but de la saison, une semaine après le but du partage contre le KV Malines.

Westerlo se donne de l'air

Zulte Waregem, qui se sera tout de même montré dangereux via Erenbjerg et surtout Ementa (qui touche le poteau à la 68e), ne parviendra pas à revenir au score. Jelle Vossen, qui reçoit peu de temps de jeu ces derniers temps, a bien failli marquer en fin de match mais Jungdal s'est détendu.



Cette victoire fait beaucoup de bien au KVC Westerlo, qui prend 4 points d'avance sur la zone rouge et les fameux Playdowns. Zulte Waregem, de son côté, compte 26 points, deux de plus que la RAAL, première équipe relégable.