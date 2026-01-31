Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix

Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix
Photo: © photonews

Jonathan Lardot explique pourquoi c'est Erik Lambrechts qui dirigera le Clasico entre le Standard et Anderlecht ce dimanche. On ne choisit pas l'arbitre d'un tel match au hasard.

L'expérience de Mr Lambrecht, nécessaire

Jonathan Lardot, patron de l'arbitrage belge, souligne qu'arbitrer un Clasico est une tâche lourde. “Tous les arbitres ne sont pas encore prêts pour un Clasico, certains sont encore trop jeunes et manquent d'expérience”, explique-t-il dans Sudinfo

Il précise que Lambrechts répond à ces conditions. “Il appartient à ceux qui sont habitués à de grands rendez-vous”, affirme-t-il. Lardot évoque également ses expériences européennes, qui, selon lui, démontrent que Lambrechts ne se laissera pas facilement déstabiliser.

Standard-Anderlecht, un match pas comme les autres

Lardot confirme que ce choix n'est donc pas fortuit. “Les désignations se font en tenant compte des deux semaines avant ou après le match”, dit-il. La fédération prévoit, selon lui, bien à l'avance de placer les profils adéquats sur les bons matches. Il précise que cette approche vaut pour tous les matchs au sommet. La sélection se fait selon des critères fixes, en tenant compte des performances récentes et de la disponibilité. Le choix de Lambrechts s'inscrit selon lui dans cette ligne.

Jonathan Lardot souligne également que la préparation pour un Clasico ne diffère pas des autres matchs. “La préparation est la même pour tous les matchs, nous ne faisons pas de distinction”, affirme-t-il. Il précise qu'aucune consigne supplémentaire n'est donnée.

Il ajoute que la cellule d'arbitrage ne crée délibérément aucune pression supplémentaire. “Il n'y a pas d'entretiens particuliers ni de consignes supplémentaires”, conclut-il. Selon lui, l'arbitre doit pouvoir travailler dans les mêmes conditions que dans n'importe quel autre match.

