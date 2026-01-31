Eden Hazard surprend tout le monde : "Chelsea, le meilleur club ? Non"

C'est un Eden Hazard toujours aussi souriant qui a disputé le Match for Hope, à Doha. Il a pour l'occasion répondu aux questions des médias présents, et a surpris en clamant son amour... du Real Madrid.

L'élégance est toujours là, malgré quelques kilos de plus : Eden Hazard enchaîne les matchs de gala ces derniers jours. Après avoir joué un match à Monaco pour la Fight Aids Cup, l'ex-capitaine des Diables Rouges était à Doha pour le Match for Hope.

Il y a étalé de beaux restes, infligeant notamment un petit pont qui l'a beaucoup fait rire à Tim Cahill, et marquant un joli but tout en finesse. Après la rencontre, Hazard a également répondu aux questions des médias présents.

Eden Hazard toujours fan du Real Madrid

Ainsi, un influenceur lui a demandé si Chelsea était le meilleur club pour lequel il avait joué. "Le meilleur ? Non, c'est le Real Madrid", sourit-il. "Mon expérience à Chelsea était fantastique, mais le Real Madrid, en tant que club, c'est le top. Le numéro un absolu. Dès que j'ai commencé à jouer au football, j'ai dit à mon papa que je voulais jouer au Real", se rappelle Hazard.

Malgré son expérience calamiteuse à la Maison Blanche, Eden reste donc un authentique amoureux du Real. "Je n'aurais jamais pu signer au Barça. Mon rêve, c'était le Real Madrid, même si bien sûr, j'adore le stye du Barça. Mais hala Madrid !".



Arrivé en 2019 au Real Madrid, Eden Hazard accusait un sévère retard physique qui lui vaudra des débuts compliqués. Les blessures se sont ensuite enchaînées et le Belge s'inscrira comme l'un des plus gros flops (ayant coûté 100 millions d'euros) de l'histoire du club. Et pourtant, il n'a jamais manqué de souligner son amour pour les Merengue.