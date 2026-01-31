Le RWDM enchaîne enfin, Nainggolan encore buteur avec le Patro Eisden

Deux matchs étaient au programme en seconde partie de soirée en Challenger Pro League. Le RWDM a, pour la première fois de la saison, gagné deux matchs d'affilée.

Le RWDM enchaîne enfin. Après avoir été l'emporter sur la pelouse du Jong Genk, les Molenbeekois recevaient une autre équipe de jeunes : les U23 de La Gantoise. Un seul but, signé Aiman Maurer à la 16e minute, aura suffi pour prendre les trois points (1-0).

Avec cette victoire, le RWDM grimpe à la 10e place de Challenger Pro League. C'est la première fois que le RWDM enchaîne deux victoires cette saison, preuve que Christ Bruno, qui a succédé en début d'année à Frédéric Frans, semble trouver la bonne formule.

Nainggolan ne s'arrête plus

Dans l'autre match du soir, le Patro Eisden se déplaçait à Lommel. Ce sont les vétérans qui ont brillé dans ce match : Ralf Seuntjens (36 ans) a inscrit le but de Lommel, avant que Radja Nainggolan, transfert de l'hiver en D1B, égalise à la 58e minute.

Pour Nainggolan, c'est déjà un 7e but cette saison en Challenger Pro League, et le 2e sous les couleurs de sa nouvelle équipe. L'ex-Diable Rouge a aussi délivré deux passes décisives pour le Patro (et deux autres pour Lokeren).



Lommel et le Patro Eisden sont à égalité de points et figurent aux 3e et 4e places du classement en Challenger Pro League.