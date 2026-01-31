Le RWDM enchaîne enfin, Nainggolan encore buteur avec le Patro Eisden

Photo: © photonews

Deux matchs étaient au programme en seconde partie de soirée en Challenger Pro League. Le RWDM a, pour la première fois de la saison, gagné deux matchs d'affilée.

Le RWDM enchaîne enfin. Après avoir été l'emporter sur la pelouse du Jong Genk, les Molenbeekois recevaient une autre équipe de jeunes : les U23 de La Gantoise. Un seul but, signé Aiman Maurer à la 16e minute, aura suffi pour prendre les trois points (1-0).

Avec cette victoire, le RWDM grimpe à la 10e place de Challenger Pro League. C'est la première fois que le RWDM enchaîne deux victoires cette saison, preuve que Christ Bruno, qui a succédé en début d'année à Frédéric Frans, semble trouver la bonne formule.

Nainggolan ne s'arrête plus 

Dans l'autre match du soir, le Patro Eisden se déplaçait à Lommel. Ce sont les vétérans qui ont brillé dans ce match : Ralf Seuntjens (36 ans) a inscrit le but de Lommel, avant que Radja Nainggolan, transfert de l'hiver en D1B, égalise à la 58e minute.

Pour Nainggolan, c'est déjà un 7e but cette saison en Challenger Pro League, et le 2e sous les couleurs de sa nouvelle équipe. L'ex-Diable Rouge a aussi délivré deux passes décisives pour le Patro (et deux autres pour Lokeren).


Lommel et le Patro Eisden sont à égalité de points et figurent aux 3e et 4e places du classement en Challenger Pro League.

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 21 57 18 3 0 45-16 29 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 21 45 14 3 4 39-21 18 P G P G P
3. Lommel SK Lommel SK 22 39 11 6 5 44-32 12 G G G P P
4. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 22 39 11 6 5 28-20 8 P G G G P
5. Beerschot Beerschot 21 38 11 5 5 30-21 9 P P G P P
6. FC Liège FC Liège 22 37 11 4 7 31-23 8 G G P G P
7. Eupen Eupen 22 31 8 7 7 30-27 3 P P P P P
8. La Gantoise La Gantoise 22 30 9 3 10 29-29 0 G G G P P
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 21 29 7 8 6 28-27 1 G P G P P
10. RWDM Brussels RWDM Brussels 22 26 7 5 10 36-38 -2 P P P G G
11. Lierse SK Lierse SK 20 24 6 6 8 22-25 -3 G P P P P
12. Francs Borains Francs Borains 21 22 6 5 10 22-28 -6 P G P P G
13. Jong Genk Jong Genk 21 19 5 4 12 24-41 -17 P P P P G
14. RSCA Futures RSCA Futures 21 18 3 9 9 27-35 -8 G P P P P
15. RFC Seraing RFC Seraing 21 17 3 8 10 20-32 -12 P G P P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 22 16 4 4 14 22-34 -12 P P G G G
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 22 12 2 6 14 17-45 -28 P P P P P
