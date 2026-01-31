Mauvaise nouvelle pour Matz Sels : un sérieux concurrent va débarquer

Stefan Ortega est sur le point de quitter Manchester City cet hiver pour relever un nouveau défi à Nottingham Forest.

Stefan Ortega (33 ans) va venir concurrencer Matz Sels à Nottingham Forest. C'est ce que révèle le journaliste allemand Florian Plettenberg. Il va signer un contrat jusqu'en juin prochain en provenance de Manchester City.

Pour Sels, c'est une mauvaise nouvelle : le Diable Rouge était un titulaire incontesté mais si Ortega débarque à Nottingham, lui qui sera libre en juin prochain, c'est probablement pour jouer. Mats Sels, lui, voit son contrat arriver à échéance en 2027 et s'il ne prolonge pas, un départ l'été prochain est inévitable.

Stefan Ortega a rejoint Manchester City en 2022. Le portier allemand arrivait de l'Arminia Bielefeld, où il a été formé et a joué toute sa carrière, afin d'être n°2. Il aura tout de même disputé une cinquantaine de matchs en trois saisons.

Matz Sels vit une saison compliquée

Matz Sels, gardien de la saison en Premier League l'année passée, vit une saison 2025-2026 plus délicate. Forest est actuellement 17e, juste au-dessus de la zone rouge. En décembre dernier, Sels avait subi une blessure et était resté sur le banc quelques matchs dans la foulée ; il a fait son retour dans le onze depuis.



En sélection, Matz Sels a cédé sa place à Thibaut Courtois au retour de ce dernier. Il fera plus que probablement partie du groupe qui ira à la Coupe du Monde, mais même son rôle de n°2 semble menacé par Senne Lammens.