Des retours de blessure dès le coup d'envoi ? Les compos probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

Ce dimanche en début d’après-midi, le Standard reçoit Anderlecht pour le Clasico de la 23e journée de Jupiler Pro League.

Chez les Rouches, Vincent Euvrard devrait reconduire Matthieu Epolo dans les cages. En défense centrale, un retour de David Bates dans le onze de base est envisagé. Le défenseur écossais pourrait apporter de la stabilité à une arrière-garde en difficulté ces dernières semaines. Henry Lawrence devrait conserver sa place, tandis que Marlon Fossey, de retour dans le groupe, n’est pas encore en mesure de débuter.

David Bates et Ilay Camara de retour dans le onze ?

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra et Teddy Teuma devraient à nouveau être associés, avec Nayel Mehssatou pour compléter l’entrejeu. Sur les flancs, Adnane Abid et Rafiki Saïd sont attendus, tandis que Dennis Ayensa pourrait être préféré à Thomas Henry à la pointe de l’attaque. Timothé Nkada est suspendu, alors que Boli Bolingoli, Mohamed El Hankouri et Casper Nielsen sont blessés.

Du côté anderlechtois, Colin Coosemans, Killian Sardella, Lucas Hey et Marco Kana devraient débuter. Ilay Camara pourrait retrouver sa place sur le flanc gauche après sa blessure, qui l’avait privé de la Coupe d’Afrique des Nations.

Nathan Saliba et Nathan De Cat sont attendus dans l’entrejeu, derrière un trio composé d’Adriano Bertaccini, Thorgan Hazard et Nilson Angulo. Danylo Sikan devrait occuper la pointe de l’attaque.



Les compositions probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

La composition probable du Standard : Epolo – Lawrence, Hautekiet, Bates, Mortensen – Ilaimaharitra, Mehssatou, Teuma – Abid, Saïd – Ayensa.

La composition probable d’Anderlecht : Coosemans – Sardella, Hey, Kana, Camara – Saliba, De Cat – Bertaccini, Hazard, Angulo – Sikan.