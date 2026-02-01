Charleroi ne lui a fourni "aucune opportunité décente" : les raison du départ de Stanic

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Alexandre Stanic a marqué son premier but pour le Lierse, dès sa première montée au jeu. Son transfert, après une période difficile à Charleroi, lui ouvre à nouveau des opportunités.

Alexandre Stanic confirme que l'intérêt du Lierse existait depuis longtemps. "Le Lierse avait déjà pris ses informations lors du mercato estival précédent", déclare-t-il au Gazet van Antwerpen. Il était alors tenté par un transfert, mais Charleroi gardait la porte fermée.

Dans les mois qui ont suivi, il a pourtant eu peu de temps de jeu au Sporting. "Je n'ai reçu aucune opportunité décentе de me montrer", regrette Stanic, qui a dès lors décidé de se donner à fond avec les U23 des Zèbres.

" Là, j'ai marqué dix buts en seize matchs et ça m'a peut-être permis de rester sur les radars du Lierse", dit-il. Le Lierse a alors persévéré ces dernières semaines afin, enfin, de s'offrir le buteur carolo passé notamment par l'Antwerp.

Stanic à la relance au Lierse

Stanic souligne cependant qu'il ne ressent aucune amertume envers Charleroi. "Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut interpréter les choses", affirme-t-il. Le Lierse, ces dernières années, s'est imposé comme un club capable de faire percer des jeunes.



"J'ai vu chaque saison des jeunes y obtenir leur chance et percer au plus haut niveau. Maintenant, l'objectif est de grandir ensemble", conclut l'ex-Zèbre.