Norwich bat un triste record en Premier League

Norwich aurait espéré mieux pour son retour en Premier League. Les Canaries sont actuellement lanterne rouge du championnat avec un zéro pointé en cinq rencontres de championnat. Les hommes de l'entraîneur allemand Daniel Farke ont battu un triste record.

Le club anglais totalise quinze défaites consécutives au sein de l'élite anglaise, soit la pire série de défaites de l'histoire. Manifestement, la Premier League ne réussit pas à Norwich...

15 - Norwich have lost each of their last 15 @premierleague games under Daniel Farke; this is now the longest losing run by any side in English top-flight history under a single manager. Woes. pic.twitter.com/pnut2KOlwp