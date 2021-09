Vincent Kompany "très content" pour Romeo Lavia

Légende de Manchester CIty, Vincent Kompany croit en Romeo Lavia, ex-pépite du Sporting qui a obtenu ses premières minutes avec les Cityzens mardi soir en League Cup.

"J'aurais évidemment préféré que Romeo fasse d'abord ses preuves en Mauve avant de rejoindre les Sky Blues de City, mais je suis très content pour lui": interrogé sur la première de Romeo Lavia avec Manchester City, le coach d'Anderlecht estime que le jeune Belge a "ce que cherche Pep Guardiola".

"En principe, en tant que jeune joueur, tu as une chance sur un million de percer à Manchester City. Mais Romeo Lavia peut y arriver. C'est un joueur à part. Les entraîneurs d'Anderlecht, ses anciens coéquipiers et moi-même lui souhaitons le meilleur et notre porte sera toujours ouverte pour lui", ajoute Vincent Kompany.