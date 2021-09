Une enquête ouverte contre Van Holsbeeck et Vanden Stock concernant la vente d'Anderlecht !

Le parquet s'intéresse de près aux anciens hommes forts du RSCARoger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck et Jo Van Biesbroeck : des irrégularités auraient été constatées dans la vente du club à Marc Coucke, en 2017.

C'est une enquête du Tijd qui le révèle : la juge d'instruction bruxelloise Laurence Heusghem aurait terminé de constituer un dossier concernant la vente du RSC Anderlecht à Marc Coucke, lors de laquelle l'actuel propriétaire du club aurait payé 5 millions d'euros de trop. Le dossier ira bientôt à la chambre du conseil de Bruxelles, qui devra alors décider de renvoyer ou non l'ancien propriétaire du club, Roger Vanden Stock, son ancien manager Herman Van Holsbeeck et l'ancien PDG Jo Van Biebsroeck devant le tribunal correctionnel.

Si le parquet fédéral n'a pas voulu commenter l'affaire pour le Tijd, il semblerait selon diverses sources que le parquet veuille poursuivre les anciens hommes forts du RSCA pour faux, escroquerie et blanchiment d'argent. Christophe Henrotay, agent de joueurs, est également dans le collimateur du parquet pour faux et escroquerie concernant le dossier de la vente d'Aleksandar Mitrovic en 2017, un dossier dans lequel Herman Van Holsbeeck est lui aussi impliqué et accusé de blanchiment, usage de faux et corruption.